05 сентября 2019 года

В Чукотском море прибавилось рыбы

Ученые делают первые выводы в ходе масштабной трансарктической экспедиции на НИС «Профессор Леванидов». Предварительные результаты учетной донной траловой съемки в Чукотском море показали значительный рост промысловых запасов.

Об этом рассказал научный руководитель экспедиции, доктор биологических наук, главный научный сотрудник департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Алексей Орлов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, обследованная акватория - почти 230 тыс. кв. км - максимальна по сравнению со съемками предыдущих лет.

Предварительные прогнозы показывают, что учтенная численность крупного минтая значительно возросла. Также существенно больше показателей 2018 г. оказались биомассы сайки и палтусовидной камбалы.

Полученные результаты имеют огромное значение для рыбохозяйственной науки, подчеркнули во ВНИРО.

Рейсовое задание трансарктической экспедиции включает комплексные исследования водных биоресурсов. На первом этапе «Профессор Леванидов» работал в западной части Берингова моря. Затем судно зашло в порт Анадырь для частичной смены научной группы.

Второй этап стартовал 9 августа. Маршрут НИС пролегает через Чукотское, Восточно-Сибирское и Карское моря, а также море Лаптевых.

Fishnews