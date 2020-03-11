11 марта 2020 года

Рыбоводов рублем привлекают на новые участки

Десятикратное снижение стартовых цен на аукционах по рыбоводным участкам будет стимулировать аквафермеров брать новые РВУ и продлять договоры на уже используемые акватории, считают в Росрыбхозе.

Из-за высоких стартовых цен на рыбоводные участки в 2019 г. ни одно из предприятий, входящих в Ассоциацию «Росрыбхоз», не взяло в пользование новый водоем, рассказал Fishnews председатель правления ассоциации Василий Глущенко.

«Более того, в случае с большими по площади участками предприятия даже были вынуждены отказываться от продления истекших договоров, - отметил глава отраслевого объединения. - Например, предприятие в свое время взяло за 200 тыс. рублей Миусский лиман на Азовском море площадью 1100 га. А чтобы продлить аренду, ему нужно было заплатить уже 21 млн рублей. Компания отказалась, сказав, что не имеют с этого участка достаточно прибыли».

По мнению Василия Глущенко, вступившие в силу с 7 марта изменения правил расчета и взимания платы за пользование рыбоводными участками стимулируют активность рыбоводов. Напомним, согласно корректировке, для ряда регионов в расчет вводится понижающий коэффициент 0,1.

Fishnews