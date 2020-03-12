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Аквакультура ДФО активно пробует новые меры поддержки от федерального центра

Министерство по развитию Дальнего Востока считает аквакультуру сферой, которая требует безусловного внимания государства. О потенциале и мерах поддержки отрасли рассказал глава ведомства Александр Козлов.

«Дальний Восток, особенно юг региона, может производить миллионы тонн продукции аквакультуры ежегодно, но до последнего времени лишь малая часть акватории была освоена. Сегодня ситуация постепенно меняется», – отметил министр в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Предприятия активно обращаются к инструментам, созданным для развития отрасли. В Дальневосточном федеральном округе введены особые правила формирования рыбоводных участков (РВУ). По инициативе Минвостокразвития создан специальный интернет-сервис нарезки РВУ в регионе – aquavostok.ru.

«За 1,5 года работы электронного сервиса предприниматели получили 14,6 тыс. гектаров акватории – это два раза больше, чем было выделено за последние 20 лет! При этом стоимость участков на электронных аукционах выросла более чем в два раза, в бюджет поступили 292 млн рублей. Это говорит о том, что решение – верное, люди ведь годами не могли взять участки – слишком сложные бюрократические процедуры отбивали всякое желание заниматься аквакультурой. И далее площади будут увеличиваться, а на столах дальневосточников и не только будет появляться все больше свежих морепродуктов», - считает Александр Козлов.

Компании обращаются и к стимулирующим программам, которые предусмотрены для развития экономики Дальнего Востока. «Более 20 резидентов свободного порта Владивосток реализуют свои проекты в сфере аквакультуры», – сообщил глава Минвостокразвития. Он отметил интерес к отрасли иностранных инвесторов.

Александр Козлов рассказал о планах ведомства по развитию аквакультуры. По поручению президента Владимира Путина министерство разработало аналитическую программу территориального развития ДФО до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. «Первоначально мы ее называли Национальной программой развития Дальнего Востока. 20 января текущего года она внесена в правительство России. В ней в том числе содержится комплекс мер по развитию аквакультуры на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что эта отрасль станет одним из по-настоящему прибыльных бизнесов», – подчеркнул Александр Козлов.

Fishnews

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