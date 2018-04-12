12 апреля 2018 года

Участки марикультуры на Дальнем Востоке будут создавать по-особому

Правительство внесло поправки в правила определения границ рыбоводных участков. Для создания морских РВУ на Дальневосточном бассейне предусмотрен специальный порядок.

Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2018 г. № 429. Теперь определять границы рыбоводных участков во внутренних морских водах и территориальном море РФ в пределах Дальневосточного бассейна будет Росрыболовство. Как сообщает корреспондент Fishnews, в правила добавлен ряд пунктов по определению границ морских РВУ на Дальнем Востоке.

Так, предусмотрено, что перечень доступных акваторий под участки формирует Минвостокразвития. При составлении такого списка нельзя затрагивать границы рыбоводных участков, уже предоставленных в пользование, рыбопромысловых участков, а также акватории морских портов и судоходные пути, запретные для плавания и временно опасные районы. Нельзя располагать границы доступных акваторий около устьев рек, в которых нерестятся анадромные виды рыб. Запретная зона – до 2 км по обе стороны от устья и 2 км вглубь моря или залива. Границы доступных акваторий не должны налагаться на водные объекты или их части, предоставленные в обособленное водопользование в соответствии с Водным кодексом.

Доступные акватории не могут находиться в границах или пересекать границы ООПТ, установленных в соответствии с российским законодательством. Однако в поправках сделана оговорка: «если иное не установлено режимом особо охраняемых природных территорий».

Для формирования перечня доступных акваторий и его актуализации будут использоваться государственные морские карты.

Прописан и порядок формирования перечня доступных акваторий. Сначала Минвостокразвития готовит список участков (каждый - площадью не более 100 га с четырьмя равными сторонами). Затем этот документ направляют в Минобороны, Минсельхоз, Минтранс, Минприроды, Росрыболовство, Росморречфлот, Росводресурсы и органы исполнительной власти прибрежных субъектов ДФО. Органы исполнительной власти, в свою очередь, направляют в Минвостокразвития информацию по этим участкам, в том числе сообщают про ограничения, если таковые имеются. Затем министерство публикует перечень доступных акваторий на своем сайте.

В течение 5 рабочих дней со дня опубликования Росрыболовство принимает заявки от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств об определении границ рыбоводных участков на доступных акваториях. Заявки можно будет подавать в письменной форме лично или по почте, а также в электронной форме через специальный интернет-ресурс.

Федеральное агентство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления должно принять решение о проведении аукциона, в том числе в электронной форме. В течение 3 рабочих дней со дня принятия правового акта он должен быть размещен в интернете.

Границы РВУ определяются в пределах не более 4 точек привязки, площадь участка не может быть менее 100 га и более 5 тыс. га. Расстояние между РВУ, а также между рыбоводными и рыбопромысловыми участками не должно быть менее 500 м.

Предусмотрено, что границы не предоставленных в пользование морских РВУ на Дальневосточном бассейне должны быть определены в соответствии с правилами в новой редакции в течение 60 календарных дней после вступления поправок в силу.

Fishnews