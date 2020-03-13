13 марта 2020 года

«Превращение» форели в семгу расследовал Россельхознадзор

Схему фальсификации рыбной продукции раскрыли специалисты Россельхознадзора. По данным ведомства, в магазинах Орловской и Курской областей под видом семги продавали радужную форель.

В конце февраля в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступило обращение НКО «Рыбный союз». Объединение рассказало, что в этих регионах в магазинах торговой сети продается фальсифицированная рыбопродукция, произведенная на подмосковном предприятии.

Мониторинговая группа проанализировала данные ФГИС «Меркурий» и выявила нелогичные схемы перемещения соленой семги. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства, уполномоченное лицо рыбозавода периодически формировало в системе транзакции «производство/переработка», где в качестве сырья указывалась форель, а в качестве вырабатываемой продукции - семга соленая.

Полученную из форели «семгу» производитель отправлял в адрес казанской компании. «При этом гашение ветеринарных свидетельств, которое свидетельствует о поступлении продукции на предприятие, осуществлялось в течение нескольких часов, что фактически невозможно», - отметили в пресс-службе. Затем продукция попадала на прилавки магазинов Орловской и Курской областей.

Управление Россельхознадзора организовало отбор проб подозрительной рыбы в подконтрольных регионах. Лабораторные исследования показали наличие в образцах видоспецифичной ДНК радужной форели. Таким образом, производитель выдавал рыбу с более низкой стоимостью за рыбу с более высокой стоимостью, резюмировали в ведомстве.

Компании направили предписание об отзыве декларации о соответствии продукции, учетная запись уполномоченного лица организации в «Меркурии» заблокирована. Информация также направлена в прокуратуру Орловской области. В отношении предприятия организуются надзорные мероприятия управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Fishnews