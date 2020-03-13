13 марта 2020 года

Камчатка намерена решить кадровые проблемы рыбной отрасли

В министерстве рыбного хозяйства Камчатского края обсуждают пути решения проблемы кадрового дефицита на предприятиях отрасли.

Численность работающих в рыбопромышленных компаниях региона растет, рассказал Fishnews министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Если в 2018 г. здесь трудилось 15,8 тыс. человек, то в 2019 г. - уже 16,5 тыс. человек. Среднемесячная зарплата рыбаков в регионе за январь-октябрь 2019 г. составила 132 тыс. рублей (118% к уровню 2018 г.), рыбопереработчиков – 118 тыс. рублей (110%).

Несмотря на достойную оплату труда, проблема дефицита кадров по-прежнему актуальна, подчеркнул министр. У предприятий высокий спрос на капитанов, судовых и рефрижераторных механиков, рыбообработчиков, матросов и рыбаков прибрежного лова.

Региональный минрыбхоз ведет целенаправленную работу по привлечению в отрасль кадров. В том числе ежегодно исследуется потребность предприятий в специалистах и рабочих кадрах морских профессий. Собранные сведения учитываются при формировании программ по подготовке квалифицированных кадров в отрасли. Также такая информация помогает организовывать профориентационные мероприятия для учащихся общеобразовательных организаций Камчатского края на базе региональных рыбохозяйственных предприятий.

Потребность в специалистах различных направлений для рыбохозяйственного комплекса ежегодно учитывается при распределении контрольных цифр приема для учебных заведений края, которые реализуют программы среднего профессионального образования.

Как отметил Андрей Здетоветский, важная часть кадровой работы связана с популяризацией рыбацких профессий среди школьников и студентов, начиная от экскурсий на предприятия и заканчивая прохождением производственной практики.

Для повышения престижности работы в рыбном хозяйстве с 2010 г. ежегодно проводится краевой конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Победители определяются в 10 номинациях: судоводители, тралмастеры, технологи, судомеханики, ихтиологи и др. «Популярность конкурса растет год от года, - отметил министр. – Мы видим это по увеличению числа заявок от представителей рыбохозяйственных предприятий».

Министерство собрало предложения от членов Координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы в Камчатском крае, в том числе в целях расширения «кадровой составляющей» региональной госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Ряд предложений в сфере судоремонта касался субсидирования от 50 до 100% оплаты целевого обучения и выплаты «подъемных» в 300 тыс. рублей каждому новому сотруднику при условии его работы на верфи в течение трех лет. Кроме того, озвучена идея компенсировать половину расходов судоремонтных предприятий на создание собственных учебно-производственных центров.

Ряд поступивших предложений связан с Камчатским государственным техническим университетом. В этом списке – модернизация учебно-лабораторной базы, организация производственных практик студентов на судах рыбной промышленности, стимулирование профессорско-преподавательского состава для научных исследований в сфере рыбного хозяйства.

В перечне предложений также финансирование мероприятий по сохранению и популяризации истории рыбной промышленности, пропаганде значимости рыбацкого труда. Обсуждается организация морских классов в камчатских общеобразовательных учреждениях, и два таких пилотных проекта уже запущены.

В настоящее время собранные предложения оцениваются с точки зрения возможности их включения в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».

Fishnews