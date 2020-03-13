13 марта 2020 года

Вопросы рыболовства предлагают вынести на рабочую группу Госсовета

Инициативу о необходимости рассмотрения вопросов регулирования рыболовства на заседании рабгруппы Госсовета «Экология и природные ресурсы» поддержали участники межрегиональной конференции, прошедшей в Нижнем Новгороде.

11 марта в Нижнем Новгороде состоялась межрегиональная конференция «Вопросы регулирования рыбохозяйственного комплекса во внутренних водных объектах». В ее работе приняли участие представители Нижегородской, Новгородской, Саратовской, Самарской, Вологодской, Кировской, Костромской областей, а также республик Татарстан,Чувашия, Марий Эл и Мордовия.

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев в своем выступлении отметил, что регулирование рыбохозяйственной деятельности во внутренних водоемах в значительной степени отличается от морского рыболовства. При этом возникающие вопросы носят системный характер и во многих регионах схожи. Например, запрет на формирование рыболовных участков на установленных путях движения судов стал общеотраслевой проблемой.

Рыболовство во внутренних водоемах сталкивается с целым рядом барьеров. Среди основных Герман Зверев выделил несостыковку сроков действия договоров пользования участками и договоров о закреплении квот, нехватку инспекторов рыбоохраны и недостаток научных исследований рыбных запасов. Кроме того, он отметил, что рыбохозяйственная деятельность во многих регионах имеет низкую инвестиционную привлекательность, а предприятия отрасли не могут рассчитывать на меры господдержки аналогичные тем, которые оказываются сельхозпроизводителям.

Герман Зверев выступил с инициативой по итогам конференции направить обращение к руководителю рабочей группы Госсовета «Экология и природные ресурсы», губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Предлагается рассмотреть на заседании рабочей группы Госсовета весь комплекс мер законодательного и экономического регулирования рыболовства во внутренних водоемах.

«На сегодняшний день промысел во внутренних водоемах приносит только 2,6% общероссийского вылова водных биоресурсов, но при этом обеспечивает более 20% рабочих мест в отрасли», - отметил он.

Еще одно предложение председателя Общественного совета при Росрыболовстве, президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) касается существенного увеличения расходов на рыбоохрану и соответствующей корректировки госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации».

Герман Зверев указал на необходимость привлечь более пристальное внимание к регулированию промысла во внутренних водоемах, в том числе на площадке Общественного совета при Росрыболовстве. Он отметил, что заработная плата на таких предприятиях существенно ниже среднеотраслевой, а по ряду территорий не дотягивает даже до среднего уровня зарплат по региону.

«Общественный совет при Росрыболовстве - «точка сборки» предложений по совершенствованию системы управления рыболовством во внутренних водоемах», – подчеркнул председатель Общественного совета, президент ВАРПЭ.

Инициативы президента ВАРПЭ получили поддержку участников конференции – соответствующие пункты будут включены в итоговую резолюцию. Представители регионов также согласились с мнением Германа Зверева о необходимости рассмотреть на заседании рабгруппы Госсовета вопрос о сохранении базовых принципов законодательства о рыболовстве и оценке социально-экономических последствий их отмены.

О рабочих группах Госсовета

Создать рабочие группы Государственного совета по 16 направлениям президент Владимир Путин распорядился в декабре 2018 г. Их цель – обеспечивать подготовку материалов по вопросам, которые планируется рассматривать на заседании Госсовета и его президиума. Группы возглавили руководители субъектов Федерации.

Как отмечали в пресс-службе президента, группы определены по ключевым направлениям социально-экономического развития. Рассматриваются в том числе и актуальные для рыбной отрасли темы. Так, в повестку обсуждений рабочей группы по вопросам реализации аграрной политики вошло развитие сельских территорий, группы «Образование и наука» – подготовка кадров исходя из потребностей экономики регионов. Группа «Коммуникации, связь, цифровая экономика» рассматривает в том числе и тему внедрения современных технологий для совершенствования госконтроля.

В составе рабочей группы «Экология и природные ресурсы» созданы специальные подгруппы по сохранению биологического разнообразия и экологической реабилитации водных объектов.

Fishnews