16 марта 2020 года

Дальнему Востоку приготовили новые нормы выхода рыбопродукции

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) подготовили проект сборника «Бассейновые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой и кормовой продукции из рыб Дальнего Востока».

Документ носит рекомендательный характер, он необходим для всех, кто занимается добычей, переработкой и контролем в рыбном бизнесе, отметили в ТИНРО.

Нормы разрабатываются с учетом текущего состояния ресурсной базы, биологических характеристик сырья в период путин, а также технологических возможностей применяемого перерабатывающего оборудования. Для учета этих особенностей сборники актуализируются каждые три года, обратили внимание в филиале.

Заведующая лабораторией нормирования ТИНРО Елена Чупикова рассказала, что для обоснования норм специалисты в течение трех лет проводили собственные опытно-контрольные работы на заводах Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области. Сотрудники лаборатории собирали и анализировали данные различных рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока.

Кроме того, ученые использовали данные предыдущего сборника и архивные материалы, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

«Всего в новом сборнике разработано и уточнено 66 норм, 49 из которых вводятся в сборник впервые, – подчеркнула Елена Чупикова. – Переводные коэффициенты созданы для новых технологических линий, новых способов и видов разделки таких массовых объектов промысла как тихоокеанские лососи, минтай (икряной и не икряной), камбалы, навага, палтусы, а также дальневосточная сардина».

По словам специалиста, проекты норм согласовывались со многими рыбопромышленными предприятиями.

Fishnews