16 марта 2020 года

Коллегию Росрыболовства отменили в связи с коронавирусом

Расширенное заседание коллегии Росрыболовства, которое должно было состояться в начале апреля в Калининградской области, отменили в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

«В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в целях превентивных мер по обеспечению безопасности здоровья и жизни принято решение не проводить выездное расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству, которое было запланировано на 2 апреля 2020 года в городе Светлогорске Калининградской области», - сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, что коллегия ФАР собирается ежегодно весной для обсуждения результатов работы ведомства и планов на предстоящий период. В заседаниях участвуют представители разных регионов страны.

Fishnews