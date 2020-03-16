16 марта 2020 года

Чилийскую рыбу обещали меньше кормить антибиотиками

Россельхознадзор вновь обсудил с профильным ведомством Чили вопросы безопасности поставок рыбы и морепродуктов на рынок РФ. Представители республики заявили, что приняли меры по сокращению использования антибиотиков в аквакультуре и намерены усилить контроль в этой сфере.

Переговоры с руководителем Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили Алисией Лагно Гальярдо прошли в режиме видеоконференции. В соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече в Москве, российской стороне планируют направить результаты лабораторных исследований производимых в республике лососевых.

Иностранные коллеги рассказали, что, согласно рекомендациям российского ведомства, были приняты меры по снижению использования антибиотиков при производстве аквакультурной продукции. Россельхознадзор напомнил, что в отношении ряда чилийских предприятий действуют временные ограничения. Их ввели по результатам мониторингового лабораторного контроля – были выявлены остатки лекарственных средств.

Иностранное ведомство провело расследования в отношении этих компаний. Информацию о результатах в ближайшее время вышлют российской стороне, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Национальная служба по рыболовству и аквакультуре Чили подчеркнула, что учла рекомендации по контролю содержания антибиотиков перед отправкой рыбы на перерабатывающие предприятия.

Алисия Лагно Гальярдо обратила внимание, что в Чили аквакультурным компаниям, которые не используют антибиотики, выдаются особые сертификаты. По информации службы, за прошлый год такие документы получили 54 организации. Россельхознадзор запросил сведения о процедуре получения сертификатов.

Иностранные коллеги обещали прислать информацию о чилийской системе прослеживаемости рыбной продукции. Также профильное ведомство республики изучает меморандум о научном сотрудничестве с Всероссийским государственным Центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ).

Fishnews