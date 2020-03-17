17 марта 2020 года

В низовьях Волги ждут нового маловодного сезона

В Астраханской области обсуждают график весеннего спецпопуска с Волгоградского гидроузла. Задача — оптимально использовать предстоящий паводок с учетом прогнозируемого маловодья.

Вопрос подняли на заседании регионального водохозяйственного совета. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации, прошлый год вошел в тройку самых маловодных с момента образования Волго-Камского каскада водохранилищ. И, судя по прогнозам, 2020 г. тоже станет неблагоприятным. На это указывают, в частности, климатические факторы: зима была рекордно теплой и практически бесснежной.

Участники заседания предложили начать сброс воды не позднее 10 апреля в процессе интенсивности развития паводка не менее 2 тыс. кубометров в секунду. Собравшиеся сошлись во мнении, что график спецпопуска должен быть составлен с учетом интересов всех отраслей экономики, но в первую очередь – рыбного хозяйства.

Fishnews