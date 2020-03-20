20 марта 2020 года

Карельским аквафермерам не позволили сэкономить на утилизации

В Карелии директора форелеводческого хозяйства оштрафовали за закапывание рыбьих тушек в водоохранной зоне. После вмешательства правоохранителей отходы были переданы для утилизации специализированному предприятию.

По обращению гражданина прокуратура города Сортавалы проверила деятельность местной фермы по выращиванию радужной форели. Установлено, что аквафермеры захоранивали тушки павшей рыбы в двух ямах в водоохранной зоне Ладожского озера – в 76 метрах от самого водоема и в 38 метрах от впадающего в озеро ручья, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Карелии.

По результатам проверки в отношении директора предприятия возбудили административные дела о нарушении режима воодоохранной зоны и о нарушении правил утилизации биологических отходов. Руководителя оштрафовали на 28 тыс. рублей. Отходы было переданы на утилизацию компании, имеющей полномочия на такую деятельность.

Fishnews