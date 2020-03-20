20 марта 2020 года

«Тунцовой столице» Филиппин грозит коллапс из-за коронавируса

Из-за карантина крупнейший тунцовый хаб Филиппин — город Генерал-Сантос - лишен возможности экспортировать рыбопродукцию, сообщают СМИ. Остаться без доходов могут порядка 200 тыс. человек.

Генерал-Сантос с населением более 500 тыс. человек имеет неофициальный титул «тунцовой столицы» Филиппин. Через рыбный порт города ежегодно проходит как минимум 250 тыс. тонн рыбы, из которой более 80% - тунец, отмечает издание Philippine Daily Inquirer. После выгрузки в порту рыбу самолетом отправляют в столицу Филиппин Манилу и далее на экспорт. Главным потребителем местного тунца является Япония.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из-за коронавируса на острове Лусон, где расположена Манила, введен карантин, а столичный аэропорт закрыт. Власти Генерал-Сантоса срочно ищут альтернативный путь вывоза тунца. По словам мэра города Роннеля Ривьера, если выход не будет найден, местная экономика окажется в глубочайшем кризисе. Более 200 тыс. жителей Генерал-Сантоса, связанных с добычей и экспортом тунца, могут лишиться доходов.

Fishnews