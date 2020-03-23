23 марта 2020 года

Власти выпустили дорожную карту по поддержке экономики

Правительство утвердило план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса. Власти включили в дорожную карту зеленый коридор для импорта, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и другие решения.

Утвержденная дорожная карта – это своего рода антикризисный план мероприятий, которые нужны для обеспечения стабильного социально-экономического развития, заявил премьер Михаил Мишустин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в план вошло четыре направления: «Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения», «Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Общесистемные меры».

Власти обещают проследить за потребительскими ценами – оперативная информация об этом должна еженедельно передаваться в правительство. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития отвечают за разработку механизма поддержки достаточности запасов социально значимой продукции в организациях торговли.

В ежедневном режиме должен осуществляться мониторинг наличия в продаже товаров первой необходимости, в том числе продуктов.

Вошло в план отслеживание ситуации на рынке труда и меры по поддержке занятости: организация переобучения и повышения квалификации.

Для импорта товаров первой необходимости и продовольствия предусматривается зеленый коридор. Россельхознадзор уже сообщил, что будет оформлять подконтрольные товары по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов. На определенные правительством РФ товары может быть обнулена ввозная таможенная пошлина.

При этом власти не исключают введение временных ограничений на экспорт продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые. Исключение – случаи, когда могут пострадать жизнь и здоровье граждан. Также государство решило помочь предпринимателям через отсрочку на уплату арендных платежей в случае с использованием государственного или муниципального имущества, льготное кредитование и другие шаги.

К общесистемным мерам отнесено создание финансового резерва до 300 млрд рублей, создание гарантийного фонда для реструктуризации кредитов компаний, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Как отметил Михаил Мишустин, при необходимости пакет реализуемых мер может быть расширен.

Fishnews