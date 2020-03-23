23 марта 2020 года

Россельхознадзор упрощает процедуру импорта

Ввозить подконтрольные Россельхознадзору товары можно будет по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, сообщили в ведомстве.

В связи с изменениями, которые происходят в логистике, Россельхознадзор решил упростить порядок оформления импорта продукции растительного и животного происхождения. Оформление будет возможно по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов.

«Все необходимые меры для подтверждения подлинности указанных документов будут приняты совместно с компетентными службами других стран», - сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, что правительство РФ утвердило план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса, в том числе предусмотрен зеленый коридор для импорта.

Fishnews