23 марта 2020 года

Рыболовство попало в список отраслей с самыми высокими зарплатами

Эксперты составили список отраслей с самыми высокими уровнями зарплат по регионам. Рыбное хозяйство оказалось в лидерах сразу по трем субъектам Федерации.

Рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами по отраслям опубликовало РИА «Новости». Информация приводится со ссылкой на данные Росстата.

«Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных по средним заработным платам за 2019 год. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога», - говорится в материалах агентства.

Отрасль «Рыболовство и рыбоводство» оказалась в лидерах сразу по трем регионам. В Мурманской области средняя зарплата в этой сфере оценивается в 134 тыс. рублей, в Камчатском крае – 130 тыс. рублей, в Приморье – 90 тыс. рублей.

Несмотря на то, что в целом ряде регионов рыбное хозяйство играет важнейшую социально-экономическую роль, руководство предприятий по-прежнему называет кадровую проблему одной из самых острых, сообщает корреспондент Fishnews. Для решения проблемы предлагаются разные меры, недавно, например, обсуждалась возможность включения таких мероприятий в краевую программу развития отрасли на Камчатке.

Fishnews