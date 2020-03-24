24 марта 2020 года

Косатка и каспийский тюлень «плывут» в Красную книгу

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала решение о включении в Красную книгу России морских млекопитающих. Под особую охрану хотят взять каспийского тюленя и плотоядную косатку, обитающую в северной части Тихого океана.

Решение о необходимости дополнительной защиты каспийского тюленя и дальневосточной плотоядной косатки приняла комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Аналогичное заключение дали эксперты Российской академии наук, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Задачей государства является реальная защита и сохранение всего спектра отечественного биологического разнообразия. Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных. И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита», – прокомментировала ситуацию зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, с 2008 г. имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы. Промысел этого животного не ведется. По оценке ВНИРО, численность каспийского тюленя находится в интервале 43–66 тыс. особей.

Среди российских ученых были серьезные разногласия по разделению косаток, обитающих в северной части Тихого океана, на «рыбоядный» и «плотоядный» экотипы. Однако в пресс-релизе правительства отмечается, что «такой подход признается международным научным сообществом».

«Косатки двух форм различаются особенностями питания, социальной структурой и морфологией, а главное – репродуктивно изолированы. Общая численность дальневосточной популяции «плотоядной» косатки в российских водах не превышает несколько сот особей, что сравнимо с оценками численности амурского тигра, сохранение которого является приоритетным для государства», – отмечается в сообщении.

В Министерстве природных ресурсов и экологии указали на низкую численность плотоядных косаток: не более 250 особей в северо-западной части Охотского моря.

Также, по данным ведомства, в новом списке животных для Красной книги РФ – тюлень-монах. Он обитает в Черном море и уже не встречается в пределах СНГ.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, перечень подготовлен для направления на регистрацию в Министерство юстиции.

Fishnews