24 марта 2020 года

Рыбоводам обновили правила акклиматизации объектов аквакультуры

Минсельхоз выпустил новый приказ, утверждающий порядок акклиматизации водных биоресурсов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ от 10 февраля 2020 г. №53 «Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по акклиматизации водных биологических ресурсов». Согласно документу, акклиматизация — это деятельность по вселению в водные объекты ценных видов ВБР и созданию их устойчивых популяций, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрено, что мероприятия по акклиматизации осуществляются в соответствии с планом, сформированным и утвержденным Росрыболовством.

Прежний приказ, регламентирующий порядок акклиматизации, отменен.

Fishnews