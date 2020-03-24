24 марта 2020 года

Краб, креветка и рыба разошлись на торгах

Доли квот на вылов четырехугольного волосатого краба, травяной креветки, сельди, макрурусов и шримсов-медвежат продали с аукциона в Росрыболовстве.

Аукцион по продаже долей квот для промышленного лова провело 19 и 20 марта Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Западно-Сахалинской подзоне продана 100% доля квоты добычи волосатого четырехугольного краба. На право промысла этого ресурса претендовало 14 участников. Победителем стала сахалинская компания «Монерон», предложившая 488,22 млн рублей при стартовой цене в 11,85 млн рублей.

Лучшие цены за доли квот вылова травяной креветки в Восточно-Сахалинской подзоне предложили компании «Корвел», «Рыбак», «Союзвосток», «Прибой-Восток», «Марин-Фиш». В Западно-Сахалинской подзоне – «Корвел», «Невод», «Добрыбфлот», «Прибой-Восток».

Победителями торгов по долям квот добычи сельди в Южно-Курильской зоне стали Компания «Буг», «Курильский рыбак», Южно-Курильский рыбокомбинат.

Право на вылов макрурусов достается компаниям «Поллукс» и «Невод». Лучшую цену за шримсов-медвежат в подзоне Приморье предложили «Реал Девелопмент», «Невод», «Морской бриз», «Аквариус», «Восток Транс ДВ».

Fishnews