25 марта 2020 года

Минтайщики сменят дислокацию

К 24 марта российские рыбаки освоили 786,8 тыс. тонн минтая - почти на 6% выше уровня прошлого года. Завершается лов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, суда переходят в Северо-Охотоморский промысловый район.

Организацию и результаты промысла обсудили на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук провел видеоконференцию с теруправлениями ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Охотском море добыто 714,7 тыс. тонн минтая – на 5,1% больше, чем на отчетную дату прошлого года. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 551,8 тыс. тонн (+8,5%), в Северо-Охотоморской – 153,9 тыс. тонн (+12,8%). По остальным районам минтая освоено менее 25 тыс. тонн в каждом.

Тихоокеанской сельди с начала года поймали 57,1 тыс. тонн - на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом в Северо-Охотоморской подзоне добыто 56,5 тыс. тонн - на 10% выше прошлогоднего уровня.

Трески на Дальнем Востоке освоили 47,6 тыс. тонн, прибавка составила 22,4%. В том числе в Восточно-Камчатской зоне рыбаки добыли около 18 тыс. тонн, в Северо-Курильской зоне – 9,1 тыс. тонн.

24 марта на промысле минтая работали 97 рыбодобывающих судов, добычу сельди вело одно судно, трески – три судна.

По данным КамчатНИРО, в Охотском море наблюдается быстрое разрушение ледового покрова. Наибольшее скопление льда отмечается в северо-западной части моря и в заливе Шелихова. Часть дрейфующих ледовых полей находится у Восточного Сахалина. При этом в целом в районах промысла на северо-востоке Охотского моря наблюдается благоприятная ледовая обстановка.

На среду, субботу и воскресенье в северо-восточной части Охотского моря прогнозируют наиболее неблагоприятные для промысла метеоусловия из-за влияния мощных циклонов. Ожидается, что у восточного побережья Камчатки и в районе Северных Курил сложная для промысла погода будет в пятницу и со второй половины субботы по воскресенье. Относительно ветреная погода в южной части района возможна также в среду 25 марта.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет около 63,1%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы - 10-11,5 рубля за килограмм.

«Заканчивается промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, переходим в Северо-Охотоморскую подзону. Прошу обращать внимание на соблюдение правил рыболовства», - отметил Петр Савчук.

Он поручил управлению науки и образования Росрыболовства и Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии проанализировать результаты работы на промысле за прошедшие три месяца.

Fishnews