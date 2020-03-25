Новости
Организацию и результаты промысла обсудили на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Фото пресс-службы Росрыболовства

Минтайщики сменят дислокацию

К 24 марта российские рыбаки освоили 786,8 тыс. тонн минтая - почти на 6% выше уровня прошлого года. Завершается лов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, суда переходят в Северо-Охотоморский промысловый район.

Организацию и результаты промысла обсудили на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук провел видеоконференцию с теруправлениями ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Охотском море добыто 714,7 тыс. тонн минтая – на 5,1% больше, чем на отчетную дату прошлого года. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 551,8 тыс. тонн (+8,5%), в Северо-Охотоморской – 153,9 тыс. тонн (+12,8%). По остальным районам минтая освоено менее 25 тыс. тонн в каждом.

Тихоокеанской сельди с начала года поймали 57,1 тыс. тонн - на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2019 г. При этом в Северо-Охотоморской подзоне добыто 56,5 тыс. тонн - на 10% выше прошлогоднего уровня.

Трески на Дальнем Востоке освоили 47,6 тыс. тонн, прибавка составила 22,4%. В том числе в Восточно-Камчатской зоне рыбаки добыли около 18 тыс. тонн, в Северо-Курильской зоне – 9,1 тыс. тонн.

24 марта на промысле минтая работали 97 рыбодобывающих судов, добычу сельди вело одно судно, трески – три судна.

По данным КамчатНИРО, в Охотском море наблюдается быстрое разрушение ледового покрова. Наибольшее скопление льда отмечается в северо-западной части моря и в заливе Шелихова. Часть дрейфующих ледовых полей находится у Восточного Сахалина. При этом в целом в районах промысла на северо-востоке Охотского моря наблюдается благоприятная ледовая обстановка.

На среду, субботу и воскресенье в северо-восточной части Охотского моря прогнозируют наиболее неблагоприятные для промысла метеоусловия из-за влияния мощных циклонов. Ожидается, что у восточного побережья Камчатки и в районе Северных Курил сложная для промысла погода будет в пятницу и со второй половины субботы по воскресенье. Относительно ветреная погода в южной части района возможна также в среду 25 марта.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет около 63,1%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы - 10-11,5 рубля за килограмм.

«Заканчивается промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, переходим в Северо-Охотоморскую подзону. Прошу обращать внимание на соблюдение правил рыболовства», - отметил Петр Савчук.

Он поручил управлению науки и образования Росрыболовства и Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии проанализировать результаты работы на промысле за прошедшие три месяца.

Fishnews

  • Организацию и результаты промысла обсудили на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ФАР
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокдальний востоккамчаткамоскваросрыболовствосахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    Александр КОЗЛОВ

    Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

    Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

    Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

    Владимир КАШИН

    Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

    Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

    Самир КУЛИЕВ

    На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

    Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

    Василий СОКОЛОВ

    Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

    Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Директор агентства по рыболовству Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Все интервью

    Личное мнение

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Верфи переоценили свои силы

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Особый взгляд на лососевую путину

    Все материалы

    Крупным планом

    В музее Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) во Владивостоке прошла лекция, посвященная 25-летию базы исследовательского флота института

    Научный флот Дальнего Востока отмечает юбилей

    ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

    ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

    Рыбоводный участок в Подмосковье

    Один аквафермер на торгах не воин?

    Амур в ожидании непростых решений

    Амур в ожидании непростых решений

    Все материалы

    События

    На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» стала еще популярнее

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.