25 марта 2020 года

Разнообразные объекты промысла выставили на аукцион

Росрыболовство запланировало еще один аукцион по распределению долей квот для промышленного лова. Среди лотов – и квоты добычи глубоководного краба в Японском море.

Извещение о проведении торгов и аукционную документацию Росрыболовство опубликовало на своем сайте, сообщает корреспондент Fishnews.

На этот раз на продажу выставляется 45 лотов – это право на добычу самых разных видов водных биоресурсов. Торги будут проходить в Москве три дня.

19 мая планируется провести аукцион по продаже долей квот вылова палтусов в Западно-Беринговоморской зоне и Западно-Камчатской подзоне, синего краба – по одной доле в Восточно-Сахалинской, Западно-Камчатской подзонах, Западно-Беринговоморской зоне, краба-стригуна красного в подзоне Приморье.

20 мая будут продаваться еще один лот по красному крабу-стригуну в подзоне Приморье, по одной доле квоты добычи краба-стригуна опилио в Западно-Беринговоморской зоне и гребенчатой креветки в подзоне Приморье, трубача в Западно-Сахалинской и Западно-Камчатской подзонах, палтуса в Западно-Беринговоморское зоне, сельди в Западно-Сахалинской подзоне. Также предлагаются доли квоты вылова трески в Западно-Сахалинской подзоне, камбал в Восточно-Сахалинской подзоне.

21 мая торги пройдут по камбалам Восточно-Сахалинской, Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской подзон, минтая Западно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Карагинской, Петропавловско-Командорской подзон.

Прием заявок от желающих принять участие в торгах начнется 26 марта и завершится 12 мая. С победителями будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

Fishnews