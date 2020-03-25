25 марта 2020 года

Рыбная торговля КНР «выздоравливает» после удара пандемии

Крупнейший в Китае оптовый рынок рыбы и морепродуктов Хуанша возобновляет нормальный режим работы, сообщают СМИ. По их данным, уже вернулись от 70 до 80% поставщиков, правда, цены и объемы продаж пока ниже обычных.

На рынке Хуанша (Huangsha Aquatic Products Market) в Гуанчжоу (провинция Гуандун) ежегодно реализуется около 210 тыс. тонн рыбы и морепродуктов общей стоимостью 1,05 млрд долларов. Сейчас рынок возвращается к работе после перерыва, вызванного вспышкой коронавируса COVID-19, пишет Undercurrent News со ссылкой на собственного корреспондента в Китае.

По данным британского портала, к работе вернулись 70-80% оптовиков и розничных торговцев, в том числе все местные поставщики. Те, кто прибывает из других провинций, находятся на карантине, но планируют выйти в ближайшее время. Пока цены и объемы продаж на рынке ниже обычного уровня, отмечает издание.

Как сообщает корреспондент Fishnews, опрос Undercurrent News показал, что сейчас к работе вернулись более 90% китайских рыбных компаний. В то же время только треть респондентов-руководителей заявили, что их предприятия работают на 90% мощности или выше.

Fishnews