25 марта 2020 года

Горбушу и кету отнесли к ценным видам

Минсельхоз включил горбушу и кету в перечень ценных видов водных биоресурсов. Этот список в том числе должен использоваться при регулировании любительской рыбалки.

Новый приказ Министерства сельского хозяйства – от 18 февраля 2020 г. № 68 - опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список ценных видов водных биоресурсов включены кета и горбуша. Сейчас из тихоокеанских лососей в перечень входят кижуч, сима, нерка, чавыча.

По новому закону о любительском рыболовстве, на список ценных видов правительство РФ опирается при определении перечня объектов добычи и районов, где могут оставаться участки для организации спортивно-любительского лова.

Fishnews