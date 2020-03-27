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Проект Транспортной стратегии РФ до 2035 г. рассмотрели на заседании правительства. Фото пресс-службы кабмина

Россия получит новую транспортную стратегию

Минтранс представил в правительстве проект Транспортной стратегии РФ на период до 2035 г. При подготовке документа прорабатывалась его увязка с развитием других отраслей, в том числе АПК, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Проект новой стратегии предусматривает пять целей, заявил министр на заседании правительства. Это обеспечение транспортной связанности территории страны, организация эффективной перевозки грузов, а также доступных и качественных перевозок пассажиров, встраивание транспортной системы в мировую транспортную сеть и обеспечение безопасности транспортного комплекса, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Для повышения экономической эффективности перевозок грузов в Минтрансе считают необходимым внедрять технологии электронного документооборота, позволяющие заказывать услуги и контроль за обработкой и перевозкой грузов онлайн, обеспечивающие мультимодальные перевозки грузов.

Евгений Дитрих рассказал о планах по строительству и реконструкции участков автомобильных и железных дорог, входящих в международные транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад». Это БАМ и Транссиб, а также автодорожный маршрут Европа – Западный Китай.

«За этот период будет построено и реконструировано 3,5 тыс. км федеральных автодорог и 33 автодорожных моста. В результате все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное состояние», - заявил министр.

В рамках встраивания транспортной системы в мировую транспортную сеть планируется повысить скорость доставки грузов по маршрутам международных транспортных коридоров. «Это будет обеспечено за счет увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к портам, увеличения объемов производственной мощности самих портов, строительства и модернизации наиболее загруженных пунктов пропуска через государственную границу», - прокомментировал глава Минтранса.

«Будем строить новые дороги, расширять пропускную способность действующих трасс, включая и БАМ, и Транссиб, увеличим скорость контейнерных перевозок, будем реконструировать аэропорты, мосты, укрепим сеть логистических центров и облегчим транспортировку грузов по воде», - обрисовал задачи премьер-министр Михаил Мишустин.

Fishnews

  • Проект Транспортной стратегии РФ до 2035 г. рассмотрели на заседании правительства. Фото пресс-службы кабмина
  • Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ. Фото пресс-службы правительства
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