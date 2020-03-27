27 марта 2020 года

Fishnews остается с вами, но на «удаленке»

На следующей неделе Fishnews продолжит обновлять ленту новостей и публиковать новые материалы. Редакция работает в удаленном режиме, и мы призываем всех наших читателей следовать рекомендациям специалистов, беречь себя и своих близких.

Пандемия коронавируса стремительно меняет жизнь людей по всему миру. В России следующая неделя объявлена нерабочей – такое решение приняло руководство страны, чтобы бороться с распространением болезни.

Для тех структур, которые продолжают работу, рекомендовано максимально переходить на дистанционный формат. Fishnews на следующей неделе также продолжит ежедневно выпускать новости, статьи и интервью в необходимом объеме, при этом наши авторы работают в удаленном режиме. Мы планируем опубликовать материалы из свежего номера журнала «Fishnews – Новости рыболовства» и, конечно, оперативно освещать события в отрасли.

Призываем наших читателей беречь себя и своих близких и следовать рекомендациям специалистов. Официальная информация публикуется на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора.

С уважением, главный редактор Fishnews.ru Маргарита Крючкова