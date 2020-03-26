26 марта 2020 года

Ведомства подстроятся под борьбу с коронавирусом

В условиях борьбы с пандемией коронавируса руководителям федеральных ведомств поручили перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. При этом должны быть созданы условия для бесперебойного функционирования органа власти.

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принят ряд новых решений.

Одно из важнейших – Росавиация должна обеспечить с 27 марта прекращение регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов за рубеж и обратно. Исключение – вывоз на родину российских граждан и полеты, «осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ».

Ряд поручений дан руководству федеральных органов исполнительной власти. Как сообщает корреспондент Fishnews, с 27 марта они должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим «с учетом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти».

О порядке организации работы сотрудников на «удаленке» ведомствам поручено отчитаться в аппарат правительства РФ. Федеральные органы исполнительной власти также должны обеспечить проведение аналогичных мероприятий подведомственными организациями.

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Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей. «Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», – заявил глава государства в обращении к гражданам.

При этом продолжат работу все органы жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт. Органам власти федерального и регионального уровня, а также органам местного самоуправления приказано определить численность служащих, обеспечивающих функционирование этих структур в течение следующей недели. Аналогичное распоряжение касается средств массовой информации.

Fishnews