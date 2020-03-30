30 марта 2020 года

РРПК спустила на воду первый траулер под инвестквоты

В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду 108-метрового супертраулера «Капитан Вдовиченко» – головного судна в серии, строящейся на Адмиралтейских верфях по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

Торжественная церемония, несколько сокращенная в связи с эпидобстановкой, прошла 27 марта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «Капитан Вдовиченко» – это самое крупное из строящихся под инвестквоты судов, спущенных на воду российскими судостроительными заводами.

Траулер получил имя в честь заслуженного ветерана РРПК Анатолия Вдовиченко, который с 19 лет связал свою жизнь с морем. В 33 года он стал капитан-директором на БМРТ «Медик» и еще почти тридцать лет работал на рыбопромысловых судах. Дважды возглавлял экспедиции по добыче антарктического криля. А после выхода на пенсию в 1998 г. преподавал морские специальности будущим флотским специалистам.

Во время церемонии заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов обратил внимание на символичность события и его значимость для компании. «Спуск судна осуществляется в точном соответствии с графиком строительства, что дает нам уверенность, что судно будет построено вовремя», – сообщил он.

Гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков напомнил, что завод вернулся к строительству серийных гражданских судов рыбопромыслового флота после более чем 30-летнего перерыва. Он констатировал, что первое судно в серии – это всегда трудно, однако судостроители справились и сдали первый экзамен на качество выпускаемой продукции и на сроковую дисциплину. «Мы заверяем заказчика, что дальнейшее строительство будет идти и продолжаться такими же темпами», – пообещал руководитель верфи и указал, что рядом уже готовится к спуску корпус второго траулера.

Всего в рамках программы инвестквот «Русская рыбопромышленная компания» разместила на Адмиралтейских верфях заказ на строительство 10 крупнотоннажных судов с общим объем инвестиций более 65 млрд рублей. Суда рассчитаны на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы и предназначены для безотходной переработки улова и выпуска различных видов продукции – прежде всего, филе минтая и сурими.

При этом в компании намерены не только уложиться в требования к локализации, по которым не менее 30% стоимости судна должно оставаться за российскими организациями, но и существенно превзойти их. «Мы добровольно принимаем на себя обязательства и используем часть российского оборудования при строительстве судна. Например, электрораспределительное оборудование – полностью российское, это существенная, дорогая часть корабля. Система автоматизации, пожаротушения, озонирования, кабель-электрические системы, сепарация льяльных вод – все это российского производства», – рассказал Fishnews Дмитрий Сапов.

Хотя на начальном этапе строительства практически все заводы, участвующие в программе инвестквот, столкнулись с проблемой адаптация проектов под российские реалии, в РРПК считают этот вопрос уже решенным. По словам Дмитрия Сапова, строительство судна такого уровня сложности – это действительно вызов для отечественной промышленности, поскольку аналогов у проекта нет.

«Траулер СТ-192 спроектирован под нас, это наш новый пилотный проект, – отметил представитель РРПК. – Конечно, на головном судне всегда возникают вопросы, какие-то нюансы, которые проектант на начальной стадии не смог отработать. Они отрабатываются сейчас в процессе строительства».

Он добавил, что несмотря на опасения в связи с отставанием по отдельным видам работ изменение сроков сдачи траулера даже не обсуждается. «Мы понимаем, что верфь обеспечена всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь трудовыми, чтобы выполнить строительство этого судна в срок. У нас сейчас налажена продуктивная кооперация с заводом. Мы видим, что они предпринимают все необходимые усилия, мобилизовались должным образом, с тем чтобы реализовать этот проект в сроки и с должным качеством. Мы верим заводу», – подчеркнул Дмитрий Сапов.

Fishnews