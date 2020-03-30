Новости
В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду 108-метрового супертраулера «Капитан Вдовиченко»

РРПК спустила на воду первый траулер под инвестквоты

В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду 108-метрового супертраулера «Капитан Вдовиченко» – головного судна в серии, строящейся на Адмиралтейских верфях по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

Торжественная церемония, несколько сокращенная в связи с эпидобстановкой, прошла 27 марта в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день «Капитан Вдовиченко» – это самое крупное из строящихся под инвестквоты судов, спущенных на воду российскими судостроительными заводами.

Траулер получил имя в честь заслуженного ветерана РРПК Анатолия Вдовиченко, который с 19 лет связал свою жизнь с морем. В 33 года он стал капитан-директором на БМРТ «Медик» и еще почти тридцать лет работал на рыбопромысловых судах. Дважды возглавлял экспедиции по добыче антарктического криля. А после выхода на пенсию в 1998 г. преподавал морские специальности будущим флотским специалистам.

Во время церемонии заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов обратил внимание на символичность события и его значимость для компании. «Спуск судна осуществляется в точном соответствии с графиком строительства, что дает нам уверенность, что судно будет построено вовремя», – сообщил он.

Гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков напомнил, что завод вернулся к строительству серийных гражданских судов рыбопромыслового флота после более чем 30-летнего перерыва. Он констатировал, что первое судно в серии – это всегда трудно, однако судостроители справились и сдали первый экзамен на качество выпускаемой продукции и на сроковую дисциплину. «Мы заверяем заказчика, что дальнейшее строительство будет идти и продолжаться такими же темпами», – пообещал руководитель верфи и указал, что рядом уже готовится к спуску корпус второго траулера.

Всего в рамках программы инвестквот «Русская рыбопромышленная компания» разместила на Адмиралтейских верфях заказ на строительство 10 крупнотоннажных судов с общим объем инвестиций более 65 млрд рублей. Суда рассчитаны на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы и предназначены для безотходной переработки улова и выпуска различных видов продукции – прежде всего, филе минтая и сурими.

При этом в компании намерены не только уложиться в требования к локализации, по которым не менее 30% стоимости судна должно оставаться за российскими организациями, но и существенно превзойти их. «Мы добровольно принимаем на себя обязательства и используем часть российского оборудования при строительстве судна. Например, электрораспределительное оборудование – полностью российское, это существенная, дорогая часть корабля. Система автоматизации, пожаротушения, озонирования, кабель-электрические системы, сепарация льяльных вод – все это российского производства», – рассказал Fishnews Дмитрий Сапов.

Хотя на начальном этапе строительства практически все заводы, участвующие в программе инвестквот, столкнулись с проблемой адаптация проектов под российские реалии, в РРПК считают этот вопрос уже решенным. По словам Дмитрия Сапова, строительство судна такого уровня сложности – это действительно вызов для отечественной промышленности, поскольку аналогов у проекта нет.

«Траулер СТ-192 спроектирован под нас, это наш новый пилотный проект, – отметил представитель РРПК. – Конечно, на головном судне всегда возникают вопросы, какие-то нюансы, которые проектант на начальной стадии не смог отработать. Они отрабатываются сейчас в процессе строительства».

Он добавил, что несмотря на опасения в связи с отставанием по отдельным видам работ изменение сроков сдачи траулера даже не обсуждается. «Мы понимаем, что верфь обеспечена всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь трудовыми, чтобы выполнить строительство этого судна в срок. У нас сейчас налажена продуктивная кооперация с заводом. Мы видим, что они предпринимают все необходимые усилия, мобилизовались должным образом, с тем чтобы реализовать этот проект в сроки и с должным качеством. Мы верим заводу», – подчеркнул Дмитрий Сапов.

Fishnews

  • В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду 108-метрового супертраулера «Капитан Вдовиченко»
  • Серия судов строится на Адмиралтейских верфях
  • Заказчик – «Русская рыбопромышленная компания
  • Траулер СТ-192 - пилотный проект
  • Заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий САПОВ на торжественной церемонии спуска
  • Гендиректор Адмиралтейских верфей Александр БУЗАКОВ
  • Судно сошло со стапелей Адмиралтейских верфей
  • Траулер предназначен для безотходной переработки улова и выпуска различных видов продукции
  • «Капитан Вдовиченко» успешно сошел на воду
  • В церемонии спуска приняли участие представители заказчика – «Русской рыбопромышленной компании»
  • «Капитан Вдовиченко» успешно сошел на воду
  • Траулер получил имя в честь заслуженного ветерана РРПК Анатолия Вдовиченко, который с 19 лет связал свою жизнь с морем
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    Александр КОЗЛОВ

    Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

    Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

    Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

    Владимир КАШИН

    Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель директора компании «Гранис» Дмитрий МАКАРЕНКО

    Заместитель директора компании «Гранис»

    Дмитрий МАКАРЕНКО

    Нашими проектами мы рассчитываем привлечь людей на Северные Курилы

    Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

    Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

    Самир КУЛИЕВ

    На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

    Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

    Василий СОКОЛОВ

    Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

    Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Директор агентства по рыболовству Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

    Все интервью

    Личное мнение

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Верфи переоценили свои силы

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Особый взгляд на лососевую путину

    Все материалы

    Крупным планом

    Добыча лосося у берегов Сахалина

    Проходные дни на Сахалине: старые вопросы новой путины

    В музее Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) во Владивостоке прошла лекция, посвященная 25-летию базы исследовательского флота института

    Научный флот Дальнего Востока отмечает юбилей

    ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

    ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

    Рыбоводный участок в Подмосковье

    Один аквафермер на торгах не воин?

    Все материалы

    События

    На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» стала еще популярнее

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.