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Двум первым супертраулерам в серии, строящейся РРПК, присвоены имена ветеранов отрасли. Фото пресс-службы компании

РРПК назвала новые суда в честь ветеранов отрасли

Два первых супертраулера в серии, которую «Русская рыбопромышленная компания» строит по программе инвестквот, получили имена. Суда названы в честь заслуженных ветеранов предприятий – предшественников РРПК.

«Русская рыбопромышленная компания» назвала новые супертраулеры «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак». «Новые суда будут носить имена людей, которые всю свою жизнь связали с рыбалкой, с рыбалкой на Дальнем Востоке, – подчеркнул генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – К сожалению, совсем недавно их не стало. И мы приняли решение сохранить память о них в истории нашей компании и рыбопромыслового флота, назвав в их честь первые супертраулеры».

Планируется, что Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге построят для РРПК 10 современных супертраулеров. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Заявленный объем инвестиций в строительство серии – более 65 млрд рублей.

Каждое судно рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тыс. тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современными фабриками, способными осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова, прежде всего в филе минтая и сурими, отметили в компании. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

Годы в море

Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, Анатолий Владимирович Вдовиченко(1937 – 2017 гг.) – воспитанник детского дома. Решил связать жизнь с морем в 19 лет, поступив в Одесское высшее мореходное училище.

Работал вторым, третьим, старшим помощником капитана. В компаниях – предшественницах РРПК трудился почти 30 лет, с 1970 по 1998 гг. Первый рейс в качестве капитана-директора выполнил уже в 33 года на БМРТ «Медик». Работал на БМРТ «Герои Широнинцы», МРКТ «Владимир Старжинский». Поощрен правительственными грамотами и наградами.

«Анатолий Владимирович был глубоко предан профессии и до последнего служил интересам отрасли. Выйдя на пенсию в 1998 году, продолжил передавать опыт молодому поколению. Преподавал морские специальности в Совгаваньском ПТУ № 13 до самой смерти в 2017 году», – отметили в компании.

Василий Федосеевич Маслак (1952 – 2018 гг.) выбрал морскую профессию по примеру старшего брата. Окончил мореходное училище по специальности «судомеханик». В 20 лет получил распределение на рыбокомбинат поселка Лососина (компания-предшественник РРПК), где работал до 2009 г.

Уже в 26 лет занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. За плечами Василия Маслака – почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах. Был механиком-универсалом и трудился на промысловых судах любого класса – от СРТМ до МРКТ. Пользовался авторитетом безупречного специалиста не только у коллег. К экспертизе Василия Маслака обращались поставщики судовых запчастей из разных регионов страны. Неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями, награжден знаком «За безаварийную работу» на судах флота.

Fishnews

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