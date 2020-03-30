30 марта 2020 года

Михаил Мишустин призвал другие регионы подумать о режиме «сидим дома»

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать возможность введения мер, аналогичных принятым в столице, на своих территориях. В Москве и Московской области установлен режим самоизоляции для граждан вне зависимости от возраста.

«Вчера указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, – логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями 30 марта.

Режим самоизоляции вводится для граждан всех возрастов, обратил внимание глава правительства. Исключение – когда нужно выйти в магазин за продуктами, в аптеку, выгулять домашних животных, получить экстренную медицинскую помощь, а также когда необходимо добраться до работы (если нет дистанционного формата занятости), сообщает корреспондент Fishnews.

«В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», - заявил Михаил Мишустин.

Он отметил, что ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер.

Fishnews