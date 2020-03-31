31 марта 2020 года

Рыбоводов КНР поддержат госзакупками

Китай намерен помочь своим предприятиям аквакультуры, пострадавшим в результате вспышки коронавируса. В числе мер - госзакупки, финансовая и налоговая поддержка.

Центральное правительство Китая поручило региональным властям создавать запасы продовольствия - путем закупок отечественной продукции аквакультуры и птицеводства, пишет агентство Reuters. Кроме того, Госплан и Минсельхоз КНР сделали совместное заявление об увеличении финансовой и налоговой поддержки предприятий этих отраслей. Таким образом, бизнесу хотят помочь пережить последствия мер по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ограничение на передвижение людей и товаров для сдерживания вспышки COVID-19 привели к нарушению логистических цепочек и производства товаров в сельскохозяйственном секторе Китая. Это негативно отразилось на снабжении населения продовольствием, тем более что ранее свиноводство КНР столкнулось со значительными трудностями из-за эпизоотии африканской чумы свиней.

Fishnews