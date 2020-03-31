31 марта 2020 года

Рыбакам Приморья выдают документы в особом режиме

Приморское территориальное управление Росрыболовства перешло на работу по новому графику. Изменения в расписании продиктованы борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Пока планируется, что новый режим работы будет действовать до 3 апреля. Пользователей водных биоресурсов консультируют по телефону, сообщили Fishnews в теруправлении.

Выдача договоров на добычу ВБР, а также промысловых журналов осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00

Разрешения на вылов выдаются с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.

Выдача сертификатов ведется с понедельника по пятницу с 16:00 до 17:30.

Про изменения в расписании других теруправлений читайте в специальном материале Fishnews. Будьте внимательны: информация на сайтах ТУ обновляется.

Fishnews