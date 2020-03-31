31 марта 2020 года

Архангельский порт: подставляя плечо судам Севера

Маймакса, Архангельск - именно здесь расположена береговая база Архангельского тралового флота (АТФ). Порт уже давно принимает самые разные грузы помимо рыбы, а также занимается снабжением и ремонтом судов.

Порт – это закрытая охраняемая зона, есть даже погранпереход. Но у нас заранее выписанные пропуска. Гостей встречает начальник грузового участка Максим Дрегало, который и показывает владения тралфлота, и рассказывает о них.

Сама база находится в семи километрах от устья Северной Двины, в непосредственной близости от судового канала. Фактически это морской перегрузочный терминал АТФ в порту Архангельск. Длина причальной линии 300 м, глубина у причалов до 8 м, что позволяет принимать и обрабатывать одновременно до трех судов. На причальной линии четыре крана, три из них – грузоподъемностью 5-6 тонн – поставлены специально для перевалки рыбопродукции. Четвертый кран – 45-тонный.

Здесь же, у причальной стенки, два холодильника, чуть подальше еще два. Их общая вместимость – 5 тыс. тонн. Температуру можно нагнать до минус 24 градусов. Сейчас там находится 2 тыс. тонн рыбопродукции: треска, пикша, палтус, скумбрия, сельдь, окунь, камбала. Вся инфраструктура – собственность Архангельского тралового флота.

Основной задачей порта долгие годы была погрузка и выгрузка уловов с промысловых судов и транспортов – как по прямому варианту «борт – автотранспорт», так и через холодильные склады. Кроме рыбы порт переваливает пиломатериалы, металлические конструкции, трубопрокат, коробки, контейнеры и другие генеральные грузы. Есть лицензия на перевалку опасных грузов. Также предприятие берет грузы на ответственное хранение, причем как на открытых площадках, так и на складах – отапливаемых и холодных. Порт принимает и отправляет грузы автомобильным транспортом, берет на передержку и хранение грузы, идущие в другие порты.

Здесь же, фактически на причале, своя рыбная фабрика. Производительность – до 10 тонн по сырью в сутки (еще не так давно было вдвое меньше). Завод выпускает соленую, слабосоленую, копченую рыбу, пресервы, продукцию горячего и холодного копчения. А также мороженую рыбу и фарш.

Рядом и магазин АТФ – он для всех архангелогородцев, поэтому вынесен за пределы охраняемой зоны. Спрос на местную продукцию огромный. Именно поэтому после коренной реконструкции завода его мощность увеличилась вдвое.

Навигация в Архангельске круглогодичная, ледоколы помогают – их нынче там четыре. Максим Дрегало говорит, что в прошлом году лед был совсем «несерьезным», сказывается глобальное потепление. Белое море теперь полностью никогда не замерзает.

Теперь о диверсификации бизнеса. Архангельский траловый флот переориентировался: Сабетта, Певек плюс каждое лето Северный завоз. А остальная работа – круглый год.

Кроме того, порт уже третий год подряд принимает рыбопродукцию с Дальнего Востока. Например, пароход с 3 тыс. тонн лосося разгружают за четыре дня, и он уходит обратно. К сожалению, порожняком – с обратными грузами пока есть трудности.

Есть в планах АТФ строительство еще одного рыбозавода, рассчитанного на 50 тонн по сырью в сутки. Также порт собирается заняться новыми генеральными грузами – контейнерами по 20 и 40 футов.

Мы переезжаем на другой берег этой небольшой и очень уютной бухты – туда, где находится судоремонтный завод. База технического обслуживания – судоремонтное предприятие с собственным доком. Рассчитано на полный перечень услуг: токарные работы, любой спектр слесарных работ, ремонт дизелей, любых вспомогательных механизмов, рассказывает директор Сергей Мальгин.

Докование предусматривает многие виды работ: поменять гребные валы и винты, обшивку, донно-забортную арматуру, покрасить корпус.

Корпусный участок большой, он развивается, периодически на работу набирают судокорпусников, сварщиков – объем работ увеличивается.

Сейчас на СРЗ работает уже около 100 человек, недавно было 80. Количество заказов растет. Проблема в том, что не весь флот, который готов идти на базу ремонтироваться, она может принять: появились суда с большим дедвейтом. А нынешний док позволяет поставить судно доковым весом 2,5 тыс. тонн длиной не более 87 м и шириной не более 16 м.

Предприятию нужен док большей вместимости. Если база его получит, увеличится и количество рабочих мест, и перечень выполняемых работ.

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