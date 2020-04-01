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Креветка, обнаруженная на судне в Находке. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Браконьерские морепродукты не пустили на черный рынок

В Приморском крае сотрудники регионального погрануправления изъяли из незаконного оборота в общей сложности свыше 3 тонн водных биоресурсов – креветки, краба, гребешка, трепанга. Деликатесы нашли во Владивостоке, Находке и поселке Краскино.

В Находке на борту маломерного плавсредства обнаружено и изъято в совокупности около 600 кг гребенчатой и северной креветок, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Во Владивостоке выявили место хранения морепродуктов и транспортные средства для их транспортировки. Из незаконного оборота изъято более 2 тонн креветки, свыше 500 кг крабовой продукции и морского гребешка.

Кроме того, во Владивостоке и поселке Краскино в Хасанском районе пограничники «накрыли» нелегальные цеха. У организаторов браконьерского бизнеса обнаружили около 150 крабов разных видов и свыше 6,8 тыс. особей сушеного трепанга. Более 1 тыс. живых «морских огурцов» выпустили в море.

По всем фактам проводятся разбирательства, после их завершения будут приняты процессуальные решения.

Fishnews

  • Креветка, обнаруженная на судне в Находке. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Во Владивостоке правоохранители нашли склад с браконьерскими крабом и креветкой. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Задержаны и автомобили для перевозки браконьерских уловов. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Изъятый во Владивостоке краб. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Браконьерский цех во Владивостоке. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Изъято свыше 6,8 тыс. особей сушеного трепанга. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Сушеный трепанг в Краскино. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Сушеный трепанг в Краскино. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Более 1 тыс. живых «морских огурцов» выпустили в море. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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