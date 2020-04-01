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Ирландское предприятие SeaQuest занимается разработкой и производством рыбных насосов и гидравлических систем для рыболовных и морских судов. Фото пресс-службы ESG

Передовое оборудование для рыбной отрасли представят в Питере

Список участников Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia, которые пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре, продолжается пополняться. Среди новых экспонентов - производители судового оборудования, а также различного оснащения для вылова и выращивания рыбы.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, список новых участников пополняют отечественный и зарубежный бизнес: группы компаний «Технодар» и POLAR, предприятия ABB и «СегментЭНЕРГО», а также зарубежные Tufropes, SCHOTTEL Group, Fishfacts, SeaQuest, Scandi Net.

ГК «Технодар» занимается разработкой, производством и интеграцией систем слежения за расходом топлива, спутникового мониторинга и тахографического контроля. Оборудование компании позволяет также осуществлять проверку судов и повышать их эффективность использования. То есть отслеживать местоположение, маршрут и график, скорость и режим деятельности в любой момент времени, оперативно реагировать на нештатные ситуации, снизить затраты на ремонт и техобслуживание, усилить безопасность транспортных средств, грузов и экипажей. Все приборы учета топлива, производимые «Технодаром», сертифицированы Российскими речным регистром и Российским морским регистром судоходства.

Компания ABB выпускает комплексные системы электродвижения и другое оборудование для морского сектора. В частности, электроэнергетические установки, новейшие комплексы систем автоматизации и информационного обеспечения. Также компания предлагает решения по регулированию производительности оборудования для судов всех типов. АBB предоставляет полный комплекс услуг: системное проектирование, инженерно-технические работы, исследование и производство.

«СегментЭНЕРГО» - производитель высококачественной кабельной продукции, которая не уступает образцам известных зарубежных брендов. Предприятие выпускает свыше 50 товарных позиций 17 тыс. макроразмеров, в том числе кабели судовые «Сегмент-КС».

ГК POLAR занимается поставкой и сервисным обслуживанием оборудования связи и радионавигации для морских, речных судов и береговых объектов. Группа компаний реализует оборудование от таких известных фирм, как JRC, Yokogawa, Navitron, Jotron, Phontech и KVH.

POLAR обеспечивает сервис в морских портах и внутренних водах европейской части России для судов, которые находятся под техническим надзором группы компаний. В ассортименте поставляемого оборудования радиолокационные станции, доплеровские лаги, магнитные компасы, навигационные средства с расширенными возможностями управления электронными картами, авторулевые системы, регистры данных рейса, гидрокомпасы и репитеры, DGPS- и GPS-приемники, навигационные эхолоты, различные радиостанции, приемники карт погоды, системы внутрисудовой связи, картографические плоттеры.

У ГК накоплен богатый опыт работы с различными классификационными обществами. POLAR имеет признание Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра, Lloyd´s Register, BureauVeritas, ABS, RINA, Germanischer Lloyd, Korean Register, ClassNK и Turk Loydu.

Индийская компания Tufropes производит высокопрочные канаты и сетки по инновационным технологиям. Эта продукция активно используется при буксировке и швартовке судов, а также в аквакультуре и рыболовстве. В ассортименте представлены устойчивые к неблагоприятным погодным условиям 8- и 12-канальные канаты, минимальная разрывная нагрузка которых достигает 409 тонн.

Немецкое предприятие SCHOTTEL Group - один из ведущих мировых производителей силовых установок и систем рулевого управления для судов всех размеров и типов. Компания также разрабатывает и выпускает азимутальные двигательные и маневренные системы, комплексные двигательные установки с номинальной мощностью до 30 МВт, навигаторы, сцепления и муфты.

Компания Fishfacts является разработчиком одноименного приложения, в котором можно найти специальную карту, перечень поставщиков услуг в сегментах судостроения, упаковки, гидравлики, оборудования, логистики, информацию о портах, брокерских услугах, торговле, судах, рыболовных лицензиях и финансовых отчетах.

Ирландское предприятие SeaQuest занимается разработкой и производством рыбных насосов и гидравлических систем для рыболовных и морских судов. В ассортимент продукции также входят рыбные шланги и фитинги, катушки для шлангов, лебедки, палубные краны, системы перекачки рыбы, туннельные двигатели.

Финская компания Scandi Net изготавливает и продает товары для промышленного рыболовства и рыбоводства. В линейке товаров садковые сети для рыбоводческих хозяйств, ловушки для промысла и тралы, которые могут применяться на любых глубинах. Каждый трал производится по индивидуальному заказу с учетом потребностей покупателя.

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Ирландское предприятие SeaQuest занимается разработкой и производством рыбных насосов и гидравлических систем для рыболовных и морских судов. Фото пресс-службы ESG
  • Список участников Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia пополнился производителями судового оборудования. Фото пресс-службы ESG
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