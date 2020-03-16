16 марта 2020 года

Иван Фетисов: Форум и выставка в Санкт-Петербурге пройдут точно в срок

Предпосылок для переноса мероприятий в Санкт-Петербурге нет, уверен гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов. В этом году у Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia есть все шансы стать главной международной площадкой для общения рыбного бизнеса.

«Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) – стоят в календаре 21–23 сентября и пройдут именно в эти даты. Общие панические настроения на нас, к счастью, не повлияли. Мы сохраняем спокойствие, работаем в плановом режиме и продолжаем продвигать выставку и форум внутри страны и за рубежом. Я постоянно созваниваюсь с основными экспонентами – у всех настрой рабочий, это радует», – рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов.

Он отметил, что в этом году график встреч многих крупных игроков на рыбном рынке, обычно заранее расписанный, оказался нарушенным. «Пока ситуация складывается таким образом, что Санкт-Петербург может остаться единственным плановым местом встречи международного рыбного бизнеса. Мы наблюдаем повышение интереса к нашей площадке со стороны иностранных компаний, – заявил руководитель ESG. – Предпосылок к переносу я не вижу. У нас активно развиваются проекты внутри выставки, в том числе по сегменту HoReCa и Retail. Для экспонентов и посетителей это единственная на сегодняшний день беспроблемная выставка».

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia, оператором которых выступает ESG, продолжает планомерный рост. На сегодняшний день выставочные площади увеличены уже на 24% по сравнению с прошлогодней экспозицией, заявки продолжают поступать.

«Отрасль нельзя одномоментно поставить на паузу. Промысел идет день за днем, продукция выпускается, оборудование надо ремонтировать, суда строить, запасы пополнять – выключиться из этого процесса невозможно. Мы предпочитаем не поддаваться настроениям, а работать над конкретными вопросами сбыта и продвижения продукции наших участников. Это касается как российских мероприятий, так и зарубежных», – прокомментировал ситуацию Иван Фетисов.

«Нынешняя ситуация высветила простой факт, нельзя зависеть только от азиатских рынков, даже если они такие крупные и привлекательные, как Китай. Максимальная диверсификация крайне важна. Поэтому в Санкт-Петербурге мы делали и делаем упор на работу с европейскими и российскими трейдерами и ретейлом», – подчеркнул гендиректор ESG.

Fishnews