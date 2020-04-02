02 апреля 2020 года

Запасы минтая и крабов проверит научная экспедиция

Научно-исследовательское судно «Зодиак» отправилось на комплексные съемки в Японском море и Татарском проливе. Специалисты оценят нерест минтая и крабовые запасы.

«Зодиак» вышел из Владивостока 1 апреля, на борту находится научная команда специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, экспедиция будет проходить в два этапа.

В начале апреля ученые проведут ихтиопланктонные съемки в подзоне Приморье для оценки нереста минтая. Это позволит узнать о предстоящем пополнении и прогнозировать динамику численности запаса.

Вторая часть рейса будет посвящена ловушечным съемкам крабов в заливе Петра Великого и Татарском проливе. Специалисты оценят состояние популяций промысловых крабов и крабоидов, определят особенности их распределения, проведут учет молоди и проанализируют тенденции в динамике численности. Полученные материалы используют для прогнозирования ОДУ на 2022 г. и последующие годы.

В филиале отметили, что в море находятся уже два научных судна ВНИРО - «Профессор Кагановский» приступил к комплексным пелагическим съемкам в Охотском море.

Fishnews