26 марта 2020 года

Ученые отправились считать дальневосточную рыбу

НИС «Профессор Кагановский» открыло сезон морских экспедиционных работ на Дальнем Востоке. Четырехмесячный рейс будет посвящен изучению ресурсов минтая, сельди и других пелагических объектов, а также лососям охотоморского бассейна.

Судно с научной командой специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО вышло из порта Владивосток 24 марта. Ученые проведут комплексные рыбохозяйственные исследования в Охотском море и открытых водах Тихого океана.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, на первом этапе ученые займутся траловыми, ихтиопланктонными, гидрологическими, гидроакустическими и планктонными съемками у южных Курильских островов и в северной части Охотского моря. Специалисты оценят численность, биомассу, пространственное распределение минтая и других видов нектона с помощью траловых съемок и эхоинтеграционных измерений. Кроме того, экспедиция соберет данные по размерно-возрастной и половой структуре минтая, определит направление и интенсивность нерестовых миграций, а также численность выметанной минтаевой икры во всех районах воспроизводства.

Собранные материалы используют для прогнозирования состояния запасов и подготовки обоснования общего допустимого улова.

На втором этапе в начале лета специалисты выполнят траловые, гидрологические и планктонные съемки эпипелагиали тихоокеанских вод Курил и открытых вод северо-западной части Тихого океана за пределами исключительной экономзоны РФ. Ученые также оценят численность и биомассу нектона и макропланктона.

Одной из главных задач на этом этапе будет мониторинг тихоокеанских лососей во время преданадромных миграций. Научная команда определит их численность и биомассу, мощность и направления миграционных потоков, сроки подходов к прибрежным районам. Участники рейса соберут материалы по составу кормовой базы и питанию лососей, а также массовых пелагических видов рыб и кальмаров.

Полученная информация будет оперативно использована для организации «красной» путины в текущем году.

Судно уже приступило к выполнению гидрологического разреза в Сангарском проливе - для сбора океанологической информации и оценки состояния среды обитания ВБР. Планируется, что во Владивосток «Профессор Кагановский» вернется в середине июля.

Fishnews