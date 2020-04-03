03 апреля 2020 года

Рыбоводам решат проблему прудов на водотоках

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект закона о прудах на водотоках. Если площадь такого водоема не превышает 200 га, для рыбоводства будет достаточно решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Проект закона, предполагающий внесение изменений в Водный кодекс и ФЗ «Об аквакультуре», размещен на портале regulation.gov.ru. Документ вносит ряд уточнений и дополнений в эти нормативные акты, касающихся использования под аквакультуру прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

Для выращивания рыбы в таких водоемах с акваторией не более 200 га рыбоводам необходимо будет получить решение о предоставлении водных объектов в пользование. Таким образом поправки должны урегулировать порядок использования прудов на водотоках для товарного рыбоводства и положить конец спорам последних лет об имущественных правах на земельные участки, находящиеся под водой.

Проект закона уже одобрили представители отрасли аквакультуры. По мнению Ассоциации «Росрыбхоз», в документе учтена специфика прудового рыбоводства, в том числе утвержденные еще Минрыбхозом СССР нормы о максимальной площади нагульных русловых прудов. Разработанные на основании этих норм СНиПы для прудовых рыбоводных хозяйств допускали строительство прудов до 200 га.

«Все эти пруды строились еще в советское время и именно площадью не более 200 га, потому что такие были нормативы, – рассказал Fishnews председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. – Подход регулятора в этом случае абсолютно верный, и мы его поддерживаем. Это очень нужный и правильный закон».

Обсуждение проекта продлится до 17 апреля.

Fishnews