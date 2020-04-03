03 апреля 2020 года

«ПУТИНА-2020»: Специальное предложение от «Технологического оборудования»

До начала лососевой путины остается все меньше времени, но еще есть возможность оснастить свое производство оборудованием для первичной переработки рыбы и икры. Тем более что сейчас сделать это можно с дополнительной выгодой.

Главное требование при оснащении рыбоперерабатывающих производств любой мощности, от заводов регионального значения до компактных модульных цехов, – это надежность техники. Решением этой задачи вот уже более 20 лет занимаются специалисты ООО «Технологическое оборудование».

Реализовывать стандартные проекты или разрабатывать новые, порой уникальные, технологические схемы компании позволяет собственная инженерная база. Однако в арсенале компании есть и готовые варианты для небольших производств, где используется ручной труд: как комплексные решения, так и отдельные единицы техники собственного производства.

Сейчас оснастить производство оборудованием для первичной переработки можно с дополнительной выгодой.

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Предложение распространяется на оборудование, имеющееся на складе. Промокод необходимо указать в заказе с сайта или в разговоре со специалистом компании «Технологическое оборудование».

Среди оборудования, которое доступно для приобретения со склада, – головорубы одноножевые пневматические и электромеханические, рыбомойки, установки холодного приготовления тузлука (УХПТ), икорные сепараторы (УПИ- 350 и УПИ-1000), посолочные емкости, машины отжима (МОИ-25).

Актуальную информацию о наличии оборудования на складе уточняйте у специалистов компании.

ООО «Технологическое оборудование»

690022, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159е, стр. 4

тел. +7 (423) 202-50-38

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Подробнее о типах и характеристиках машин читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.ru.

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