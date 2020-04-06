06 апреля 2020 года

Ученые оценят нерест восточнокамчатского минтая

В ходе рейса НИС «Инженер Мартынов» специалисты выполнят серию исследований восточнокамчатской популяции минтая. Съемки проведут в Кроноцком и Авачинском заливах, а также в океанических водах на юго-востоке полуострова.

Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО) продолжает комплексные исследования по оценке условий воспроизводства, интенсивности нереста восточнокамчатской популяции минтая. Экспедиция на научно-исследовательском судне Росрыболовства «Инженер Мартынов» выполнит комплексную ихтиопланктонную, гидрологическую, гидробиологическую съемку в тихоокеанских водах Камчатки.

Специалисты планируют изучить видовую структуру ихтиопланктона, выяснить особенности пространственного и вертикального распределения икринок минтая и зоопланктона, оценить общее количество и продукцию икры на обследованной акватории. Кроме того, участники рейса соберут материалы для изучения экологии и трофики массовых видов рыб на ранних этапах онтогенеза.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, исследования продлятся до мая на акватории Кроноцкого и Авачинского заливов, в океанских водах юго-восточной Камчатки. На первом этапе планируется сделать 10 выходов «Инженера Мартынова» для выполнения тотальных и послойных обловов ихтиопланктона сетью ИКС-80 в реперной точке, расположенной в северном каньоне Авачинского залива. Обловы будут сопровождаться измерениями температуры и солености воды.

На втором этапе, ориентировочно с 16 апреля по 5 мая, пройдет большая учетная съемка на всей акватории исследований. С помощью сети ИКС-80 ученые совершат тотальные обловы ихтиопланктона, сбор гидрологических и гидрохимических данных. Работы будут вестись над глубинами от 28 до 1750 м. Всего планируется выполнить 93 станции.

Экспедиция является частью утвержденного Росрыболовством плана ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов на 2020 г.

Fishnews