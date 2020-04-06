06 апреля 2020 года

Коронавирус бьет по индийской креветке

Ежегодно в Индии выращивают около 700 тыс. тонн креветки, 42% из которых экспортируются в США. Из-за мировых мер по борьбе с распространением коронавируса производители и продавцы этого морепродукта в республике опасаются кризиса.

Пострадать могут 3 млн семей, проживающих в сельской местности и занятых в производстве и экспорте креветки. Газета Telegraph India описывает ситуацию фермера из штата Андхра-Прадеш, которому пришлось выбросить все выращенные креветочные личинки - их не покупают. И этот пример не единственный.

Март-апрель – время, когда личинок обычно переносят в пруды. Почти 500 аквакультурных предприятий в штатах Западная Бенгалия, Одиша, Андхра-Прадеш, Тамилнад и Гуджарат были вынуждены выбросить от 5 млн до 10 млн личинок за последние 10 дней из-за отсутствия сбыта. Это означает, что летний урожай (который и так уже будет более поздним, чем обычно) теперь зависит от сроков карантинных мероприятий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пандемия коронавируса затронула и другие секторы рыбной отрасли Индии, в которой заняты около 16 млн человек.

Fishnews