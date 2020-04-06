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О работе пропускной системы журналистам рассказал зампред правительства – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей МАКСИМЧУК

СМС-пропуск потребуется работникам в Приморье

С 7 апреля в Приморском крае вводится система пропусков для тех, кому нужно попасть на работу и обратно. Как будет действовать этот механизм, который власти объясняют борьбой с распространением коронавируса, - в материале Fishnews.

Воспользоваться пропусками смогут работники предприятий, деятельность которых не приостановлена в связи с пандемией. Напомним, что в регионе в этот список входят и рыбопромышленные организации.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят сотрудники правоохранительных органов, ему нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, СМС-пропуск и справку с места работы, сообщили в краевом правительстве.

Процедура выдачи работодателями справок регламентирована постановлением губернатора Приморского края от 6 апреля 2020 г. № 34. Руководители предприятий должны выпустить локальный правовой акт с персональным составом работников, которые обеспечивают функционирование организации (распространяется также на ИП). Таким сотрудникам предприятие должно выдать справки (ее форма приводится в приложении к постановлению). Если работа носит разъездной характер, это тоже нужно указать.

Возможность получения смс-пропусков появится на портале госуслуг с 00:00 часов 7 апреля. Об этом журналистам сообщил зампред правительства – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

Он уточнил, больше 80% населения Приморья имеют учетную запись на портале госуслуг. Если регистрации на сайте нет, то ее можно пройти онлайн, не выходя из дома, напомнил министр.

Алгоритм получения sms-пропуска описан на сайте краевого правительства.

Сергей Максимчук отметил, что пропускная система нужна, чтобы человек добирался на работу и обратно. «Это не значит, что с таким пропуском можно гулять где хочешь», - уточнил он.

Справка от работодателя должна предъявляться в бумажном виде.

Сейчас формируется первичный список предприятий, которым разрешено продолжать работу. В среду он будет размещен в общем доступе, чтобы в онлайн-режиме была возможность подать заявку для добавления своей организации, пообещал министр.

При этом он призвал граждан к максимальному соблюдению режима самоизоляции. «Важно понять, что без крайней необходимости покидать сейчас место своего постоянного проживания нельзя», - подчеркнул представитель краевых властей.

По его словам, с сотрудниками правоохранительных органов проводится разъяснительная работа, чтобы не было перегибов.

В краевом правительстве обратили внимание: чтобы отправиться в ближайший магазин за продуктами или в аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор или обратиться за срочной медицинской помощью, пропуск не требуется. Речь идет только о гражданах, которым нужно добраться на работу.

Fishnews

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