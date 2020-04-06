06 апреля 2020 года

Рыбаки могут продолжить свой важный труд

Регионы определили предприятия, которые могут продолжить свою работу в «карантинный» период. Fishnews обобщил, какие решения приняты по рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим организациям.

Глава государства Владимир Путин в связи с пандемией COVID-19 продлил режим нерабочих дней до конца апреля. При этом руководству регионов президент поручил разработать комплекс ограничительных мероприятий, исходя из ситуации на конкретной территории.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решения, принятые в приморских регионах, позволяют продолжить работу предприятиям рыбной отрасли.

В Астраханской области режим нерабочей недели не распространяется на «деятельность организаций, обеспечивающих всю товаропроводящую цепочку продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости от производителя до конечного потребителя», в том числе производителей продуктов.

Также в список вошли организации, обеспечивающие работу предприятий пищевой промышленности и рыбодобывающей отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень утвержден постановлением правительства Астраханской области от 4 апреля 2020 г. № 148.

В постановлении правительства Калининградской области от 3 апреля 2020 г. № 180 приводится список организаций, работа которых на территории региона приостановлена с 28 марта по 12 апреля. Предприятий рыбной отрасли в этом перечне нет.

В Ленинградской области могут продолжать работу организации и индивидуальные предприниматели, основной вид деятельности относится к определенному перечню кодов Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Это в том числе рыболовство и рыбоводство, судостроение.

В Мурманской области перечень организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП, которые могут продолжать работу, утвержден постановлением регионального правительства от 4 апреля 2020 г. № 175. По этому документу, рыбаки и рыбопереработчики может выполнять свой важный труд.

В Приморском крае региональное правительство также определило список структур, на которые не распространяется приостановка. Это в том числе рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации, судостроительные и судоремонтные заводы. Также распоряжением правительства края от 3 апреля 2020 г. № 113 определен перечень системообразующих организаций. Из рыбопромышленных компаний сюда вошли ТУРНИФ, Южморрыбфлот, РК «Восток-1», РК «Приморец», НБАМР, ПБТФ.

В Карелии сообщили, что перечень организаций, которые могут продолжить работу, будет утвержден главой республики и размещен на сайте регионального правительства в понедельник 6 апреля во второй половине дня.

В Красноярском крае согласно указу губернатора от 4 апреля 2020 г. № 81 могут продолжать работу организации, обеспечивающие производство и (или) доставку продовольствия, предприятия сельхозотрасли.

В Магаданской области список организаций, деятельность которых приостановлена до конца апреля, определен постановлением регионального правительства от 4 апреля 2020 г. № 242. Рыбопромышленные предприятия туда не входят. Готовится документ об отраслях экономики и видах деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней, сообщили в областной администрации.

В Республике Крым по указу главы региона от 5 апреля 2020 г. № 94 в режиме обычного рабочего времени, но с принятием санитарных мер, могут продолжать работу производители продуктов питания, рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства. Разрешена и деятельность организаций, обслуживающих рыбопромысловый флот.

Указ губернатора Севастополя от 3 апреля 2020 г. № 25 предусматривает, что режим нерабочих дней не распространяется на сельскохозяйственные отрасли, в том числе на организации, которые производят сельхозпродукцию всех видов.

Правительство Хабаровского края постановлением от 4 апреля 2020 г. № 134 определило, что требование о приостановлении работы не применяется к рыбодобывающим, рыбперерабатывающим предприятиям, рыбоводным хозяйствам, предприятиям, которые строят рыбопромысловый флот, организациям по обслуживанию рыбопромысловых судов.

Министерство сельского хозяйства России направило в регионы письмо о том, что под режим нерабочих дней не попадают рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, организации, обслуживающие рыбацкие суда. О том, что опираются на эту информацию, сообщили в Сахалинской области.

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Fishnews