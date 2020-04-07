07 апреля 2020 года

Проверки бизнеса перевели на особый режим

Правительство РФ приняло еще несколько решений, которые, по замыслу властей, должны поддержать экономику в период пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Новые постановления вышли в рамках федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщает корреспондент Fishnews.

Так, правительство определило особенности осуществления в 2020 г. госконтроля (надзора) и муниципального контроля. Предусматривается, что в этом году в отношении малого и среднего бизнеса могут проводиться только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза таких событий, возникновение ЧС природного и техногенного характера. Такие проверки должны быть обязательно согласованы органами прокуратуры. Также может проверяться выполнение ранее выданных предписаний.

Такие же основания для внеплановых проверок предусматриваются для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые не относятся к малому и среднему бизнесу. Плановые проверки могут проводиться, если речь идет об опасных объектах.

При этом в случае проведения проверок предпочтение должно отдаваться дистанционному формату. Исключения предусмотрены постановлением правительства.

Особые требования правительство предусмотрело для таможенных проверок.

Еще одно постановление – о специфике разрешительной деятельности в 2020 г. Продлевается на 12 месяцев действие срочных лицензий и других разрешений по специально установленному перечню, если срок их работы истекал в период с 15 марта по 31 декабря. Особые условия предусматриваются и для повторных аккредитаций, переаттестаций, повторных сертификаций и экспертиз.

«Это касается различных лабораторий, центров, которые занимаются вопросами транспортной безопасности, выдачей сертификатов соответствия, - прокомментировал на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин. - Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию для них будет перенесен на период до 12 месяцев. Очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация – действующей. Что же касается возможности получения новых документов, то выездные проверки соискателей будут временно проводиться дистанционно – с помощью современных технических средств».

Fishnews