07 апреля 2020 года

Заполярье ввело «пропускной режим» для работающих предприятий

В Мурманской области рыбакам, рыбопереработчикам и судоремонтникам для передвижений к месту или от места работы необходимо иметь справку от начальства. Региональное правительство уточнило требования к работникам предприятий, продолжающих деятельность.

Правительство Мурманской области внесло изменения в ранее изданное постановление с перечнем предприятий, имеющих право не приостанавливать деятельность в условиях самоизоляции, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, к числу таких предприятий отнесены рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие и судоремонтные.

Согласно поправкам, сотрудники продолжающих работу предприятий при следовании к месту или от места работы должны иметь при себе справки установленной формы. Выдают их работодатели. Пока обязательные правила самоизоляции введены в регионе до конца апреля.

Fishnews