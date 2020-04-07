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Флот «Русской рыбопромышленной компании» - одного из немногих предприятий рыбной отрасли, которые попали в проект списка для допподдержки в условиях пандемии. Фото РРПК

Список системообразующих компаний оказался «нерыбным»

Правительственная комиссия утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля. Планируется, что такие организации смогут рассчитывать на допподдержку в условиях борьбы с коронавирусом. В перечне, который ранее попал в СМИ, всего три компании рыбной отрасли.

Напомним, что подготовка нового федерального списка системообразующих предприятий вошла в дорожную карту, которую правительство приняло для поддержки экономики в условиях пандемии. Планируется, что таким организациям будет уделяться особое внимание, речь идет о налоговых послаблениях и госгарантиях.

«Итоговый список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу», - сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрей Белоусова (цитата по РИА «Новости»).

Сообщается, что список сформирован на основании предложений профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников. «В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ», - добавили в секретариате.

Ранее в распоряжении СМИ оказался список из 646 позиций. Как сообщает корреспондент Fishnews, в нем три компании рыбной отрасли. Это хорошо известные Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР) и «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Также в списке значится ПАО «Русский лосось», однако, по данным открытых источников, такой организации уже нет, ее правоопреемник – ООО «Русский лосось». В качестве учредителей этой компании указаны «СБК Стекло» и «СБК Актив» - структуры, связанные со Сбербанком.

При этом многих других крупнейших в отрасли компаний, которые играют ключевую роль в экономике Камчатки, Сахалинской области и других приморских регионов, в проекте не приводилось.

Fishnews

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