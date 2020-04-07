07 апреля 2020 года

Все отрасли предложили признать пострадавшими от коронавируса

Бизнес-объединения обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением признать пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики. При этом можно было бы сформировать разные группы мер поддержки, говорится в письме.

Обращение главе правительства направили «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и «Опора России». Текст письма опубликован на сайте РСПП, сообщает корреспондент Fishnews.

«Предлагаем признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности, с возможным формированием разных групп мер поддержки в зависимости от специфики конкретного сектора экономики или региона», — сказано в обращении.

Среди инструментов поддержки, которые предложили объединения, - стимулирование спроса, в том числе через ускоренное размещение госзаказа и инвестпрограммы государственных компаний, снижение фискальной нагрузки и др.

В качестве меры по сохранению рабочих мест авторы обращения предлагают радикально сократить налогообложение на фонд оплаты труда, а для компаний, которым пришлось приостановить деятельность, - предусмотреть субсидии на оплату 2/3 от среднемесячного заработка.

Также бизнес-объединения предлагают правительству подумать над освобождением компаний от налоговых платежей, субсидированием платежей по аренде, лизингу, кредитам.

Одной из мер авторы обращения видят сокращение сроков предупреждения работников о предстоящем увольнении и периода выплат средней зарплаты, если работники не трудоустроились. В то же время в бизнес-объединениях отметили, что это предлагается как временный шаг при острой фазе кризиса.

Так как компании тратят серьезные средства на санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с COVID-19, предлагается вернуть часть средств (до 30%), уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

Напомним, что правительство 3 апреля утвердило список отраслей, которые больше всего пострадали при ухудшении экономики в связи с пандемией. В перечень попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, туризм, организация досуга, гостиничный бизнес, общепит, организация конференций, выставок, работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток и другая работа по предоставлению бытовых услуг населению.

Fishnews