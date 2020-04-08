08 апреля 2020 года

Поправки о жителях рыбацких районов дошли до Госдумы

В Госдуму внесен законопроект, распространяющий преференции КМНС на других жителей традиционных рыбацких местностей. Поправки предложили региональные депутаты в интересах населения островов Псковского озера.

Документ размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, авторы поправок предполагают ввести в федеральный закон «О рыболовстве...» понятие «население, для которого рыболовство является основой существования». Под этим подразумеваются проживающие на определенных территориях граждане России, «для которых рыболовство относится к традиционному образу жизни и традиционной хозяйственной деятельности».

Перечень территорий, согласно предлагаемым изменениям, будет определять правительство РФ. Планируется распространить на новую категорию населения преференции, которые сейчас предусмотрены в ФЗ «О рыболовстве…» только для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Законопроект включает также сопутствующую поправку в Налоговый кодекс РФ.

Fishnews