09 апреля 2020 года

Российские уловы превысили полтора миллиона тонн

К 8 апреля отечественные пользователи освоили более 1,51 млн тонн водных биоресурсов - на 5,7%, больше показателя за аналогичный период 2019 г. Отставания от результатов прошлого года не наблюдается ни на одном рыбохозяйственном бассейне.

В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился на 7,2% по сравнению с показателем на отчетную дату 2019 г. и превысил 1,16 млн тонн. На промысле минтая вылов составил 960 тыс. тонн, что выше прошлогоднего уровня на 59,4 тыс. тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески освоили 53,8 тыс. тонн (+8,34 тыс. тонн по сравнению с показателем на 8 апреля 2019 г.), сельди – 60,9 тыс. тонн (+5 тыс. тонн).

В Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 4,7% по сравнению с результатом за аналогичный период 2019 г. – до 144,2 тыс. тонн. Промысел трески принес 107,6 тыс. тонн – на 0,4 тыс. тонн меньше, чем год назад. Добыча пикши увеличилась до 20,2 тыс. тонн (+3,45 тыс. тонн).

В Западном бассейне уловы составили 32,6 тыс. тонн, это на 1,2% выше уровня 2019 г. На промысле шпрота освоено 20,1 тыс. тонн (-1,07 тыс. тонн), балтийской сельди поймано 11,2 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 21,5 тыс. тонн, что в целом соответствует уровню прошлого года. Вылов хамсы увеличился до 18,5 тыс. тонн, прибавка - 1,7 тыс. тонн. Тюльки освоили 0,7 тыс. тонн, что на 1,06 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г.

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 10 тыс. тонн - это на 41,1% выше уровня прошлого года. Кильки добыли 4,3 тыс. тонн, что на 4,2 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату прошлого года. Промысел частиковых видов рыб принес 3,9 тыс. тонн (-1,3 тыс. тонн), пресноводных видов водных биоресурсов освоили 1,16 тыс. тонн (+0,02 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский флот нарастил вылов на 11,5% к уровню 2019 г., до 79,2 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 59,6 тыс. тонн (-19,6%).

Fishnews