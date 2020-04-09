09 апреля 2020 года

Владимир Солодов: Подготовка к путине – одна из основных задач

Власти Камчатского края уже определили ряд мер по поддержке экономики в нынешних непростых условиях. Одна из ключевых задач – решить вопросы предстоящей лососевой путины, подчеркнул врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

К работе на промысле и обработке лососей в Камчатском крае, как и в других регионах, ежегодно привлекаются кадры с других территорий. Таким образом люди обеспечиваются рабочими местами, а предприятия закрывают потребность в трудовых ресурсах. Однако теперь процесс приходится организовывать с учетом ограничений, которые вводятся для борьбы с распространением коронавируса.

Очень важно обеспечить безопасность людей и в то же время эффективно освоить выделенные объемы рыбы, рассказали Fishnews в отраслевых объединениях.

Рыбную отрасль новый глава региона Владимир Солодов назвал одной из четырех приоритетных в развитии региона сфер. Последние годы рыбное хозяйство демонстрирует очень хорошие темпы, многое сделано, подчеркнул врио губернатора. Востребованность российской рыбы будет только расти, уверен он.

Одна из основных задач, стоящих на повестке дня, – подготовка к предстоящей путине и грамотная организация массового завоза работников отрасли из-за пределов Камчатки, отметил Владимир Солодов. Связанные с этим вопросы планируется проработать на этой неделе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Власти региона уже проинформировали предприятия о том, что люди, которые прибывают на работу из других регионов, должны проходить 14-дневную изоляцию. Сейчас анализируются возможности для размещения таких работников, для обеспечения безопасности.

Врио губернатора подчеркнул, что нужно усиливать меры по блокированию распространения COVID-19. Здоровье людей в любом случае будет приоритетом, заявил Владимир Солодов.

Fishnews